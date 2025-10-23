Dreister Diebstahl in Kinderbeuern: Unbekannte klauen rund eine Tonne Alu-Profile

KINDERBEUERN. Im Zeitraum 21.10.2025, 11.00 Uhr, bis 22.10.2025, 15.30 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter zum Fischweiher im Bereich des Melchhofer Wegs in Kinderbeuern.

Hier luden sie etwa eine Tonne dort gelagerter Alu-Profile vermutlich in einen Transporter ein oder auf einen Anhänger auf und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es ist ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)