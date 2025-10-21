Prozess am Landgericht Trier: 20-Jährige soll eigenes Baby getötet haben

TRIER. Am 27. Oktober 2025 beginnt vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Günther Köhler ein Strafprozess wegen Totschlags.

Der heute 20-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, ihr neugeborenes Kind im Zustand verminderter Schuldfähigkeit getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Trier legt ihr insoweit zur Last, im April 2025 in einer Gemeinde im Landkreis-Trier Saarburg unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes das Neugeborene erstickt zu haben. Die Angeklagte ist strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten und befindet sich in einstweiliger Unterbringung. lokalo.de hatte über den Fall berichtet. (Quelle: Landgericht Trier)