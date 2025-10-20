Kasel: Bombenfund in den Weinbergen

KASEL – Wie die Polizei Schweich mitteilt, kam es am heutigen Montagnachmittag, 20.10.2025, während Flurarbeiten in den Weinbergen in der Gemarkung Kasel zu einem Bombenfund.

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst handelte es sich hierbei um eine 10,5cm große Phosphorgranate.

Die Phosphorgranate wurde durch den Kampfmittelräumdienst geborgen. Hierbei kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Da während den Flurarbeiten Rauch austrat, begaben sich die Arbeiter vor Ort vorsichtshalber in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Kasel, der Wehrleiter der VG Ruwer, der Kampfmittelräumdienst sowie zwei Streifen der Polizei Schweich.