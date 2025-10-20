Wittlich: Serie von Graffiti-Schmierereien geht weiter – Polizei bitte um Hinweise

WITTLICH – Seit Anfang Oktober verzeichnet die Polizeiinspektion Wittlich eine Zunahme von Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet.

Im Zeitraum vom Freitag, den 03.10.2025 bis zum 07.10.2025 besprühten unbekannte Täter ein Gebäude am „Schloßplatz“ in Wittlich. Eine Hauswand wurde durch den Schriftzug „TBK“ derart beschädigt, dass ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand.

Polizei sucht Hinweise zu Schriftzügen und Tätern

Zwischenzeitlich konnten die Ermittler der Polizeiinspektion Wittlich neue Schriftzüge feststellen. Es handelt sich um die Kürzel TBK, FTM und KARO.

Die Polizei bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Taten. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern sollen direkt an die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 9260 übermittelt werden.