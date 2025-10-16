Trier: Kiosk im Palastgarten – Was der Pächter plant und wann eröffnet wird!

Die neu bestuhlte Terrasse vor dem Kiosk im Palastgarten gibt einen Vorgeschmack auf den geplanten Neustart Ende Oktober. ; Foto: Presseamt Trier

TRIER. Nach Jahren im Dornröschenschlaf feiert der Kiosk im Palastgarten sein Comeback. Das neue Betreiberteam investiert kräftig: neue Küche, modernisierte Innenräume und eine Terrasse sollen den Platz zum offenen Begegnungsraum machen – für Familien, Studierende und Flaneure.

Kunst gegen Schmierereien: Großes Graffiti als Statement

Die Künstler Mark Szücs und Carlo Mazzucco präsentieren zusammen mit Pächter Niels Becker ihr gestaltetes Graffiti an den Rollläden des Palastgarten Kiosks; Foto: Presseamt Trier

Die Trierer Künstler Mark Szücs und Carlo Mazzucco (vermittelt über das Jugendzentrum am Weidengraben) haben die Rollläden mit Weinbergen, Trauben, Bäumen und dem Schriftzug „Palastgarten Terrasse“ gestaltet. Ziel: Schutz vor illegalen Tags und eine Optik, die den Ort sichtbar aufwertet.

„Sicherer, lebendiger, inklusiver“: Das sagt die Stadt

Innenstadtdezernent Ralf Britten lobt die Partnerschaft: Die Kombination aus Gastronomie, Kultur und Präsenz mache den Palastgarten spürbar attraktiver – und subjektiv sicherer. Auch die öffentliche WC-Anlage ist wieder in Betrieb, wird regelmäßig gereinigt und 2026 umfassend saniert. Nutzung: 1 €; für Kiosk-Gäste kostenlos.

Was bald kommt: Kultur im Kleinformat

Geplant sind kleine Konzerte, Lesungen, Mitmachaktionen – niedrigschwellig, ganzjährig, inklusiv. „Wir wollen einen Ort schaffen, der Menschen zusammenbringt“, sagt Pächter Niels Becker.

Service: Öffnung & Angebot

  • Eröffnung: 31. Oktober (Halloween)

  • Ort: Kiosk im Palastgarten, Trier-Mitte/Gartenfeld

  • Geplant: Snacks & Getränke, gemütliche Terrasse, Kulturtermine im Jahreslauf

