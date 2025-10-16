Trier: Kiosk im Palastgarten – Was der Pächter plant und wann eröffnet wird!

TRIER. Nach Jahren im Dornröschenschlaf feiert der Kiosk im Palastgarten sein Comeback. Das neue Betreiberteam investiert kräftig: neue Küche, modernisierte Innenräume und eine Terrasse sollen den Platz zum offenen Begegnungsraum machen – für Familien, Studierende und Flaneure.

Kunst gegen Schmierereien: Großes Graffiti als Statement

Die Trierer Künstler Mark Szücs und Carlo Mazzucco (vermittelt über das Jugendzentrum am Weidengraben) haben die Rollläden mit Weinbergen, Trauben, Bäumen und dem Schriftzug „Palastgarten Terrasse“ gestaltet. Ziel: Schutz vor illegalen Tags und eine Optik, die den Ort sichtbar aufwertet.

„Sicherer, lebendiger, inklusiver“: Das sagt die Stadt

Innenstadtdezernent Ralf Britten lobt die Partnerschaft: Die Kombination aus Gastronomie, Kultur und Präsenz mache den Palastgarten spürbar attraktiver – und subjektiv sicherer. Auch die öffentliche WC-Anlage ist wieder in Betrieb, wird regelmäßig gereinigt und 2026 umfassend saniert. Nutzung: 1 €; für Kiosk-Gäste kostenlos.

Was bald kommt: Kultur im Kleinformat

Geplant sind kleine Konzerte, Lesungen, Mitmachaktionen – niedrigschwellig, ganzjährig, inklusiv. „Wir wollen einen Ort schaffen, der Menschen zusammenbringt“, sagt Pächter Niels Becker.

Service: Öffnung & Angebot