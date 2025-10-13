STEINEBRÜCK – Die Bundespolizeiinspektion vollzog am Samstagnachmittag im Rahmen von Grenzkontrollen auf der BAB 60 die Festnahme eines gesuchten Straftäters.

Es handelt sich um einen 29-jährigen Niederländer, der in einem Pkw mit niederländischer Zulassung aus Belgien eingereist war.

Haftbefehl wegen Drogenhandels

Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt vor. Der Vorwurf lautet auf Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, da er im Mai 2024 mutmaßlich knapp 33 Kilogramm verschiedener berauschender Substanzen veräußert hatte.

Bei der Kontrolle führte der Niederländer eine geringe Menge Marihuana mit sich. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er das Kraftfahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel führte und keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und richterlicher Vorführung wurde der Mann in die JVA Trier eingeliefert.