Trier: Zehnjähriges Kind in Euren von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen!

TRIER-EUREN – Am Freitagmittag, 10.10.25, ereignete sich in der Eurener Straße in Trier, auf Höhe der Pizzeria l’Angolo, gegen 13.00 Uhr ein Vorfall, bei dem ein zehnjähriges Kind von einem Hund in den Oberarm gebissen wurde.

Das Kind erlitt dabei oberflächliche Hautverletzungen.

Halter unbekannt: Gesucht wird Mann mit zwei Hunden

Der Hundehalter, der den Hund führte, ist der Polizei bislang unbekannt und entfernte sich nach dem Vorfall vom Ort des Geschehens. Es ist lediglich bekannt, dass der Mann zwei große, grau-weiße Hunde bei sich hatte.

Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zur Identität des Hundehalters machen oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 983-44150 zu melden.