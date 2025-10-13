Bundespolizei nimmt verurteilten Bulgaren am Flughafen Hahn fest

0
Festnahme mit Handschellen durch die Polizei
Foto: Bundespolizei RLP

LAUTZENHAUSEN/TRIER – Die Bundespolizeiinspektion am Flughafen Hahn hat am Samstagmittag im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Bulgarien einen 43-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen festgenommen.

Restfreiheitsstrafe wegen schweren Delikts

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor: Er war bereits im Jahr 2018 wegen gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Zur Verbüßung seiner noch ausstehenden Restfreiheitsstrafe von 1.259 Tagen wurde der Verurteilte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach eingeliefert.

Vorheriger ArtikelGrippe-Impfquote in Rheinland-Pfalz fällt deutlich – nur jeder Dritte Senior geimpft
Nächster ArtikelTrier: Zehnjähriges Kind in Euren von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.