Bundespolizei nimmt verurteilten Bulgaren am Flughafen Hahn fest

LAUTZENHAUSEN/TRIER – Die Bundespolizeiinspektion am Flughafen Hahn hat am Samstagmittag im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Bulgarien einen 43-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen festgenommen.

Restfreiheitsstrafe wegen schweren Delikts

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor: Er war bereits im Jahr 2018 wegen gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Zur Verbüßung seiner noch ausstehenden Restfreiheitsstrafe von 1.259 Tagen wurde der Verurteilte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach eingeliefert.