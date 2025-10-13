Grippe-Impfquote in Rheinland-Pfalz fällt deutlich – nur jeder Dritte Senior geimpft

Mainz. Weniger als jeder dritte Senior in Rheinland-Pfalz hat sich in der vergangenen Grippesaison gegen Influenza impfen lassen – ein alarmierendes Signal, wie aktuelle Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) zeigen.



Demnach lag die Impfquote unter den über 60-Jährigen im Winter 2024/25 bei nur 35 Prozent. Damit bleibt das Land weit unter dem EU-Ziel von 75 Prozent, das eigentlich zur besseren Prävention schwerer Krankheitsverläufe beitragen soll.

Rückgang nach Pandemie – Impfbereitschaft sinkt spürbar

Zum Vergleich: In der Grippesaison 2020/21, mitten in der Corona-Pandemie, erreichte Rheinland-Pfalz mit 46 Prozentseine bisher höchste Impfquote. Seitdem ist der Wert um elf Prozentpunkte gesunken – zurück auf das Niveau der Jahre vor der Pandemie.

Laut TK-Landeschef Jörn Simon sei dieser Rückgang besorgniserregend:

„Wichtig ist, dass sich insbesondere Risikogruppen schützen. Die Grippeimpfung kann schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte verhindern“, so Simon.

Gerade ältere Menschen, chronisch Kranke und Personen mit geschwächtem Immunsystem gelten als besonders gefährdet.

Empfehlung der Stiko: Impfen zwischen Oktober und Dezember

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, sich jedes Jahr zwischen Oktober und Mitte Dezember gegen Grippe impfen zu lassen – insbesondere für:

Menschen ab 60 Jahren

Personen mit chronischen Erkrankungen

Pflegekräfte und medizinisches Personal

Bewohner von Pflege- und Alteneinrichtungen

Auch die gleichzeitige Impfung gegen Grippe und COVID-19 ist laut Stiko grundsätzlich möglich.

Ziel verfehlt – Experten warnen vor erneuter Grippewelle

Gesundheitsexperten warnen, dass eine niedrige Impfquote im kommenden Winter erneut zu einer starken Influenza-Welle führen könnte. Schon in den vergangenen Jahren waren Krankenhäuser und Arztpraxen durch gleichzeitige Grippe- und Corona-Erkrankungen stark belastet.

Simon appelliert daher an die Bevölkerung: