Porta³-Festival: Lieber MEUTE als morgen – Techno-Premiere an der Porta Nigra!

Foto: lokalo.de

Trier. Techno trifft Trompete, House auf Horn und Deep Beats auf Sousaphon – das gab’s an der Porta Nigra noch nie! Mit der Hamburger Ausnahmeband MEUTE startet das Porta³-Festival 2026 am Donnerstag, 18. Juni, in eine völlig neue Klangdimension. Zum ersten Mal zieht mit der legendären Techno-Marching-Band elektronische Clubmusik mitten in Triers römisches Wahrzeichen ein – live, akustisch und mitreißend.

Techno neu gedacht – und neu gespielt

Wenn MEUTE spielt, klingt Techno plötzlich handgemacht. Keine Synthesizer, keine Turntables – stattdessen Posaunen, Trompeten, Saxophone, Sousaphone und Percussion.
Ihre Musik ist hypnotisch, treibend, mitreißend – und dabei voller Energie.

Seit ihrem Durchbruch 2016 mit dem viralen Hit „Rej“ (im Original von Âme) haben MEUTE das geschafft, was kaum einer für möglich hielt: Sie haben Techno sichtbar gemacht – und auf die Straße, in Konzertsäle und auf die größten Bühnen der Welt gebracht.

„Nach über zehn Jahren Porta³ können wir 2026 tatsächlich eine Premiere feiern“, freut sich Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts.
„MEUTE wird nicht nur Genres sprengen, sondern den Porta-Nigra-Vorplatz in den heißesten Dancefloor der Stadt verwandeln.“

Von Hamburg in die Welt – und jetzt nach Trier

Über 600 Konzerte in mehr als 30 Ländern, gefeierte Auftritte bei Coachella, Fusion, Jazz à Vienne oder Solidays – MEUTE sind längst internationale Headliner.
Auch im Fernsehen sind sie präsent: In der Serie „Babylon Berlin“ sorgten sie für den Soundtrack ganzer Folgen, 2024 spielten sie bei den Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus in Hamburg.

Ihr aktuelles Programm steht unter dem Motto „JUBEL – 10 Years MEUTE“, eine energiegeladene Mischung aus Euphorie, Virtuosität und Feierkultur.

TTM-Geschäftsführer Yannick Jaeckert schwärmt:
„Mit MEUTE holen wir internationale Vollprofis nach Trier – eine perfekte Mischung aus Spielfreude, Können und Club-Feeling. Genau so wollen wir das Porta³-Festival weiterentwickeln.“

Festivalauftakt mit Gänsehaut-Garantie

MEUTE eröffnet das Porta³ 2026 am 18. Juni vor der Porta Nigra – inmitten historischer Kulisse, umgeben von Licht, Klang und tausenden feiernden Menschen.
Wer dabei sein will, sollte schnell sein: Der Vorverkauf startet am Dienstag, 14. Oktober, um 10 Uhr.

🎟️ Tickets:

  • Preis: 57,40 € (zzgl. 2,50 € Gebühr bei Eventim)

  • Vorverkauf: www.poppconcerts.de, Tourist-Information Trier, Ticket Regional und Eventim

📅 Daten im Überblick:

  • Datum: 18. Juni 2026

  • Einlass: 18:30 Uhr

  • Beginn: 20:00 Uhr

  • Ort: Porta Nigra, Trier

