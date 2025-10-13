RLP: Erstes Zwangsgeld wegen leerer Wohnung – so greifen Städte jetzt durch!

LANDAU. Die Stadt Landau macht ernst im Kampf gegen Wohnungsleerstand: Erstmals wurde ein Zwangsgeld von 500 Eurogegen einen Eigentümer verhängt, der trotz mehrfacher Aufforderung seine leerstehende Immobilie nicht wieder dem Wohnungsmarkt zuführte. Damit zieht die Stadt nach knapp zwei Jahren Zweckentfremdungsverbotssatzung eine erste Zwischenbilanz – und die fällt überwiegend positiv aus.

Hintergrund: Wohnraum ist knapp – auch in Landau

Wohnungen und Häuser, die über Monate oder gar Jahre leer stehen, gelten in vielen Städten als drängendes Problem – insbesondere in Regionen mit hoher Nachfrage nach Wohnraum. Landau hatte daher bereits Ende 2023 eine Satzung beschlossen, die Zweckentfremdung von Wohnraum unter Strafe stellt. Eigentümer müssen seither begründet darlegen, warum eine Wohnung oder ein Haus ungenutzt bleibt. Wer sich verweigert, riskiert Buß- oder Zwangsgelder.

Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) betonte bereits bei Einführung der Regelung:

„Wir müssen alle verfügbaren Potenziale nutzen, um Wohnraum zu schaffen – Leerstand darf keine Dauerlösung sein.“

Erste Bilanz: Deutlich weniger Leerstände

Seit Inkrafttreten der Satzung wurden der Stadt 715 leerstehende Objekte gemeldet.

Davon konnten 202 Wohnungen und Häuser bereits wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt werden. Damit liegt die Leerstandsquote aktuell bei rund 2,5 Prozent – ein im Bundesvergleich unterdurchschnittlich niedriger Wert.

„Wir sehen, dass der Ansatz wirkt“, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

In den meisten Fällen seien Eigentümer kooperationsbereit und bemühten sich, die Wohnungen wieder zu vermieten oder zu verkaufen. Nur vereinzelt komme es zu Verweigerungen – wie im aktuellen Fall, der nun ein Zwangsgeldverfahren nach sich zieht.

Zwangsgeld als letztes Mittel

In dem konkreten Fall habe sich ein Eigentümer komplett verweigert, so die Stadt.

Auf Grundlage der Zweckentfremdungsverbotssatzung wurde daher ein Zwangsgeld von 500 Euro verhängt – und für den Wiederholungsfall ein weiteres in Höhe von 1.000 Euro angedroht.

Ziel sei nicht die Bestrafung, sondern die Wiederaktivierung von Wohnraum.

„Wir wollen Leerstand vermeiden und Wohnungen wieder für Familien, Studierende und Beschäftigte nutzbar machen“, heißt es aus dem Rathaus.

Ein Modell für andere Städte

Auch andere Städte in Rheinland-Pfalz – etwa Mainz, Trier und Speyer – beobachten das Landauer Modell genau. Denn Leerstand bleibt landesweit ein Thema, das sich mit klassischen Instrumenten nur schwer bekämpfen lässt. Die Bilanz in Landau zeigt: Verbindliche Regeln und konsequente Umsetzung können Wirkung zeigen, ohne Eigentümer pauschal zu kriminalisieren.