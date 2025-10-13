Trier & Trier-Saarburg führen Notfallregister ein: Schneller Schutz für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Trier/Trier-Saarburg. Stromausfall, Hochwasser, Evakuierung – im Ernstfall zählt jede Minute. Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg werben ab sofort gemeinsam für das Notfallregister: eine freiwillige, kostenlose Online-Plattform, auf der sich Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen registrieren können. Ziel ist, Einsatzkräfte bei Katastrophenlagen präzise zu informieren und gezielte Hilfe zu ermöglichen – datenschutzkonform und nur im Ernstfall abrufbar.

„Das Notfallregister ist ein zentraler Baustein für inklusiven Bevölkerungsschutz.“

– Landrat Stefan Metzdorf & Ordnungsdezernent Ralf Britten

Was ist das Notfallregister – und warum jetzt?

Plattform: www.notfallregister.eu

Zielgruppe: Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen sowie Personen mit chronischen Erkrankungen oder medizinischer Abhängigkeit (z. B. Beatmung, Heimdialyse, elektrische Hilfsmittel).

Nutzen: Bei Stromausfällen , Hochwasser , Evakuierungen u. ä. sehen autorisierte Stellen besondere Unterstützungsbedarfe und können schneller, passgenau helfen.

Datenschutz: Zugriff ausschließlich durch autorisierte Behörden im Katastrophenfall; Registrierung freiwillig, kostenlos, jederzeit widerrufbar.

So funktioniert die Registrierung

Online anmelden unter notfallregister.eu Bedarfe angeben (z. B. Stromabhängigkeit, Mobilität, Kommunikationsbedarf) Aktualisieren: Regelmäßige Erinnerungen sichern die Datenqualität Im Ernstfall: Feuerwehr, Rettungsdienst & Katastrophenschutz erkennen lokale Bedarfe und priorisieren Hilfe

Ralf Britten, Ordnungsdezernent der Stadt Trier:

„Es geht nicht um Datensammeln, sondern um gezielte Unterstützung, wenn Sekunden zählen – etwa bei Evakuierungen, Notstrom oder barrierefreier Warnung.“

Wer sollte sich registrieren? (Auswahl)

Menschen mit Beatmungs- oder Dialysepflicht , Träger:innen von Infusions- oder Ernährungspumpen

Personen mit eingeschränkter Mobilität , Rollstuhlnutzer:innen , Pflegebedürftige

Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Assistenzbedarf

Haushalte, die auf elektrische Hilfsmittel oder gekühlte Medikamente angewiesen sind

Ergänzt Vorsorge – ersetzt sie nicht

Landrat Stefan Metzdorf: „Das Register schafft Planungssicherheit und verbessert die Ressourcensteuerung. Es ersetzt aber nicht die eigene Vorsorge – es ergänzt sie.“

Tipps der Behörden umfassen u. a. Medikamentenlisten, Kontaktnetzwerke, Ersatzstrom-/Akkukonzepte, Hausnotruf und barrierefreie Warn-Apps (z. B. NINA, KATWARN).

Inklusion durch Information

Die Behindertenbeauftragten Gerd Dahm (Stadt) und Christoph Emmerling (Kreis) betonen: „Wirksam wird das Register, wenn es alle kennen.“ Gewünscht sind Hinweise über Pflegedienste, soziale Träger, Krankenkassen, Beratungsstellen, damit Betroffene niedrigschwellig erreicht werden.

Kurz & knapp