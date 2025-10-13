++ Saarland: Alexej O. (48) wird vermisst – letztmalig an Anschrift von Eltern gesehen ++

0
Foto: Polizeiinspektion Neunkirchen

ILLINGEN-HÜTTIGWEILER. Der 48-jährige Alexej Oster aus Hüttigweiler wird seit dem 12.10.2025, ca. 16 Uhr, vermisst. Zuletzt wurde er in Merchweiler an der Anschrift seiner Eltern gesehen. Anlaufadressen sind nicht bekannt.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

  • ca. 1,76m groß
  • schlank
  • blaue Augen
  • kurze, blond/graue Haare
  • trug letztmalig eine schwarze Jeans, weiße Schuhe und eine (dunkel)grüne Sportjacke

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen (Tel.: 06821-2030) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)

Vorheriger Artikel„Gewisser Vorbehalte bewusst“: Ex-RLP-Ministerin Anne Spiegel vor politischem Neustart
Nächster ArtikelTrier & Trier-Saarburg führen Notfallregister ein: Schneller Schutz für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.