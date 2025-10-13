++ Saarland: Alexej O. (48) wird vermisst – letztmalig an Anschrift von Eltern gesehen ++

ILLINGEN-HÜTTIGWEILER. Der 48-jährige Alexej Oster aus Hüttigweiler wird seit dem 12.10.2025, ca. 16 Uhr, vermisst. Zuletzt wurde er in Merchweiler an der Anschrift seiner Eltern gesehen. Anlaufadressen sind nicht bekannt.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,76m groß

schlank

blaue Augen

kurze, blond/graue Haare

trug letztmalig eine schwarze Jeans, weiße Schuhe und eine (dunkel)grüne Sportjacke

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen (Tel.: 06821-2030) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)