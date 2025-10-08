Mosel: Kennzeichendiebstahl in Lösnich – Die Polizei sucht Zeugen

LÖSNICH – Wie die Polizei in Bernkastel-Kues mitteilt, wurden in der Straße „Am Blenter“ in Lösnich – mutmaßlich zwischen dem 06.10.2025 und dem 08.10.2025 – beide Kennzeichen von einem geparkten Fahrzeug entwendet.

Kennzeichen älteren Datums, die noch dazu entsiegelt waren, wurden an diesem Fahrzeug daraufhin durch den Täter provisorisch angebracht.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen. Auch könnten Hinweise von Anwohnern, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, für die polizeilichen Ermittlungen von Vorteil sein.