Drei Verletzte bei Frontalcrash: Einfluss von Betäubungsmitteln?

FREI-LAUBERSHEIM – Mehrere Personen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 428 bei Bad Kreuznach verletzt worden – eine von ihnen schwer.

Ein Autofahrer hatte am frühen Mittwochabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei mehrfach nach links und rechts von der Spur abgekommen und dabei mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen.

Eine 55 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, so die Polizei. Der 30 Jahre alte Unfallverursacher und einer der anderen Autofahrer wurden demnach leicht verletzt. Die B428 war zwischen Hackenheim und Frei-Laubersheim drei Stunden lang voll gesperrt.

Die Beamten fanden bei dem 30-Jährigen nach eigenen Angaben mögliche Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Blut entnommen und der Führerschein entzogen.