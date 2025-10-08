Drei Verletzte bei Frontalcrash: Einfluss von Betäubungsmitteln?

0
Rettungshubschrauber DRF
Rettungshubschrauber. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

FREI-LAUBERSHEIM – Mehrere Personen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 428 bei Bad Kreuznach verletzt worden – eine von ihnen schwer.

Ein Autofahrer hatte am frühen Mittwochabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei mehrfach nach links und rechts von der Spur abgekommen und dabei mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen.

Eine 55 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, so die Polizei. Der 30 Jahre alte Unfallverursacher und einer der anderen Autofahrer wurden demnach leicht verletzt. Die B428 war zwischen Hackenheim und Frei-Laubersheim drei Stunden lang voll gesperrt.

Die Beamten fanden bei dem 30-Jährigen nach eigenen Angaben mögliche Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Blut entnommen und der Führerschein entzogen.

Vorheriger ArtikelMosel: Kennzeichendiebstahl in Lösnich – Die Polizei sucht Zeugen
Nächster Artikel++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 09.10.25 ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.