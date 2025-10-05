BBL: Trier bezwingt Bamberg nach Overtime – dritter Sieg in Serie

TRIER. Was für ein Krimi in der Basketball-Bundesliga: Die TBB Trier besiegt Brose Bamberg mit 92:87 nach Verlängerung und feiert damit den dritten Sieg im dritten Spiel.

Trier behält in der Verlängerung die Nerven

Nach vier ausgeglichenen Vierteln (24:22, 23:20, 22:16, 12:23) ging die Partie beim Stand von 81:81 in die Verlängerung. Dort zeigte Trier die stärkeren Nerven – und setzte sich mit 11:6 durch.

Die Mannschaft überzeugte vor allem durch starke Rebound-Arbeit (50:40) und hohe Trefferquote aus dem Feld (46,2 %). Zwar leistete sich Trier 20 Turnovers, doch Bambergs schwache Dreierquote (20,8 %) verhinderte die Wende.

Trier bleibt ungeschlagen – Platz vier in der Tabelle

Mit dem 92:87-Erfolg bleibt Trier in der BBL weiterhin ungeschlagen und rangiert nun mit 3 Siegen aus 3 Spielen auf Platz 4 der Tabelle – direkt hinter Würzburg.