Spektakulärer Überschlag: Pkw schleudert auf Rheinbrücke in Betonwand

FRANKENTHAL/MANNHEIM – Am heutigen Sonntag, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken auf der Rheinbrücke bei Frankenthal ein Verkehrsunfall.

Ein 25-jähriger Fahrer aus Rheinland-Pfalz geriet mit seinem Kleinwagen ins Schleudern, nachdem er aus bisher ungeklärter Ursache während der Fahrt ein Rad verloren hatte.

Fahrer nur leicht verletzt – Lange Staus auf der A6

Der Ford überschlug sich infolge des Kontrollverlusts und kam erst an der dortigen Betonwand zum Stehen. Trotz des spektakulären Unfallhergangs konnte sich der Fahrer selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund der nun notwendigen Aufräum- und Bergungsarbeiten kommt es aktuell zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und einem Rückstau auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken.