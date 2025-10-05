Sturm: Angler wird von herabfallendem Ast schwer verletzt

KAISERSLAUTERN – Ein Angler in Bad Sobernheim ist während des Sturmtiefs schwer verletzt worden. Der 38-Jährige wurde am Samstagnachmittag von einem herabfallenden Ast getroffen, während er an der Lahn angelte, wie die Polizei in Kirn am Sonntagabend auf Nachfrage bestätigte.

Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Der Mann musste demnach von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Auch andernorts hat die erste Herbstwetterlage der Saison mit Regen und Wind die Polizeidienststellen in der Westpfalz beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag bis in die frühen Abendstunden in der Region insgesamt zu 16 weiteren witterungsbedingten Einsätzen. Sie seien aber ausnahmslos glimpflich verlaufen, hieß es.

Vor allem umgestürzte Bäume und Schilder sorgten demnach für Verkehrsstörungen. Sie seien allesamt schnell behoben worden, so die Polizei. In Callbach (Landkreis Bad Kreuznach) beschädigten den Angaben zufolge herabfallende Dachziegel ein abgestelltes Auto. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im voraussichtlich fünfstelligen Bereich. Auf der Autobahn 62 nahe Quirnbach (Landkreis Kusel) verlor ein Verkehrsteilnehmer bei Aquaplaning die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen die Leitplanke.

In allen der Polizei bekannten Fällen blieb es laut der Mitteilung bei Sachschäden. Personen seien glücklicherweise nicht verletzt worden. Die Schadenshöhe aller Ereignisse schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 25.000 Euro.