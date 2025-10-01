Energieministerin Reiche spricht beim Stadtwerkekongress – Kurswechsel bei der Energiewende

Das Monitoring zum Stand der Energiewende liegt auf dem Tisch. Die Energieministerin hat klare Vorstellungen, was verändert werden sollte. Was wollen die kommunalen Energieversorger?

0
Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) will einen Kurswechsel bei der Energiewende. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archiv

MAINZ. Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche wird am Mittwoch beim VKU-Stadtwerkekongress über die Energiestrategie der Bundesregierung sprechen. Die CDU-Politikerin hat sich mit Blick auf die hohen Kosten für einen Kurswechsel bei der Energiewende ausgesprochen.

An gesetzlichen Zielen beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne will die Ministerin festhalten. Reiche will die Energiewende aber mehr steuern und bezahlbar halten.

Am Abschlusstag des zweitägigen Kongresses des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) wird die Ministerin (gegen 13.15 Uhr) digital zugeschaltet. Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern waren bei dem Branchentreffen in Mainz erwartet worden. (Quelle: dpa)

