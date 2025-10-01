Eifel: Säcke mit mutmaßlichem Asbest-Müll in privatem Waldgebiet entsorgt

BRUCH/ARENRATH. Im Tatzeitraum 29.9.2025, 9.00 Uhr, bis 12.00 Uhr, entsorgten bisher unbekannte Täter mehrere große Säcke mit vermutlich asbesthaltigem Inhalt im Bereich eines privaten Waldgebiets zwischen Arenrath und Bruch.

Die drei etwa 120 cm hohen Abfallsäcke wurden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mittels eines Fahrzeuges in den Wald gefahren und dort abgeladen. Eine fachgerechte Entsorgung wurde nunmehr in die Wege geleitet. Durch die Polizeiinspektion Wittlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Umgangs mit umweltgefährdenden Abfällen eingeleitet.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571/9260 oder Email: [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)