Aktuell: Weiter Unwetterwarnung für die Region Trier – Heftiger Dauerregen

OFFENBACH. Für die Region Trier besteht weiterhin eine Unwetterwarnung der Stufe 3. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es von der Südeifel und dem Saarland über den Norden Baden-Württembergs bis in den Westen Bayerns zu teils ergiebigem Dauerregen (Unwetter).

Sturmböen treten in den Kamm- und Gipfellagen der zentralen und östlichen Mittelgebirge auf. Bei einer amtlichen Unwetterwarnung der Stufe 3 wird die erwartete Wetterentwicklung als sehr gefährlich eingestuft. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten.

Es wird empfohlen, sich sich regelmäßig über die Wetterentwicklung zu informieren und Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Wer sich dem Wetter aussetzen muss, sollte sehr vorsichtig sein.