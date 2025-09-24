RLP: Streit eskaliert – 34-Jährige mit mehreren Stichwunden ins Krankenhaus

MAINZ. Am gestrigen Dienstagabend, gegen 22.10 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Berliner Straße in Mainz. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eskalierte ein Streit zwischen einer 34-jährigen Bewohnerin und einem 35-jährigen Bewohner.

Hierbei verletzte der 35-Jährige die 34-Jährige mit einem Messer. Die 34-Jährige wurde mit mehreren Stickwunden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Mann wurde von Polizeikräften zur Durchführung weiterer Maßnahmen zu einer Dienststelle verbracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige danach entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zum Motiv kann die Polizei aktuell keine Angaben machen. (Quellen: Polizeipräsidium Mainz, dpa)