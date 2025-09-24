RLP: Streit eskaliert – 34-Jährige mit mehreren Stichwunden ins Krankenhaus

0
Foto: dpa/Symbolbild

MAINZ. Am gestrigen Dienstagabend, gegen 22.10 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Berliner Straße in Mainz. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eskalierte ein Streit zwischen einer 34-jährigen Bewohnerin und einem 35-jährigen Bewohner.

Hierbei verletzte der 35-Jährige die 34-Jährige mit einem Messer. Die 34-Jährige wurde mit mehreren Stickwunden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Mann wurde von Polizeikräften zur Durchführung weiterer Maßnahmen zu einer Dienststelle verbracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige danach entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zum Motiv kann die Polizei aktuell keine Angaben machen. (Quellen: Polizeipräsidium Mainz, dpa)

Vorheriger ArtikelRLP: Wild kreuzt Fahrbahn – PKW landet in Wald – hoher Sachschaden
Nächster ArtikelAktuell: Weiter Unwetterwarnung für die Region Trier – Heftiger Dauerregen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.