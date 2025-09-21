Schaulustige verursachen Auffahrunfälle auf der A61

ARMSHEIM – Weil Schaulustige von einem Unfall auf der Gegenfahrbahn abgelenkt waren, ist auf der Autobahn 61 bei Armsheim ein Auffahrunfall passiert.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 39 Jahre alter Fahrer am Freitagnachmittag zu wenig Sicherheitsabstand eingehalten. Er fuhr auf das Auto einer 29-Jährigen auf. Beide wurden leicht verletzt – ebenso der 43 Jahre alte Beifahrer der Frau.

Auf der Gegenfahrbahn gab es den Beamten zufolge dann wieder Verkehrsbeeinträchtigungen, weil Fahrer durch den Auffahrunfall abgelenkt waren. Dabei sei ein 52-Jähriger auf das Auto einer vor ihm fahrenden 42-Jährigen aufgefahren. Beide hätten einen Schock erlitten und seien vom Rettungsdienst versorgt worden.