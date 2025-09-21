Update: Nach Messerattacke in Asylheim – Polizei nimmt flüchtigen Verdächtigen fest

ALTENGLAN. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen 29-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Kusel (lokalo.de berichtete).

Der 29-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht zum heutigen Sonntag zwei Mitbewohner im Alter von 29 und 31 Jahren mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen in Altenglan (Kreis Kusel) gegen 14.30 Uhr widerstandslos festnehmen.

Aktuell macht der Festgenommene von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv dauern an. Allen Hinweisgebern dankt die Polizei für die Unterstützung. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)