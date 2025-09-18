Trierer ExHaus wird saniert – Hort und Genossenschaft im Nutzungskonzept festgeschrieben

TRIER. Das traditionsreiche ExHaus in Trier-Nord erhält eine neue Zukunft: Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit die Sanierung des Gebäudes beschlossen und ein Nutzungskonzept verabschiedet. Im Mittelpunkt: ein Hort für Kinder, Räume für Jugendkultur – und die bevorzugte Berücksichtigung einer Genossenschaft als Erbbaurechtsnehmer.

Hintergrund: Vom Stillstand zur Perspektive

Seit Jahren war das ExHaus ein Symbol des Stillstands: Vor sieben Jahren wurden erste Gebäudeteile geschlossen, vor fünf Jahren folgte die Insolvenz des Vereins. In den letzten Jahren arbeitete ein Arbeitskreis intensiv an Lösungen. Auch das Aktionsbündnis „ExHaus bleibt“ setzte mit einer Demonstration vor dem Rathaus ein Zeichen – der Stadtrat zog den Tagesordnungspunkt daraufhin vor, um die Debatte noch am frühen Abend zu führen.

Verwaltungsvorlage & Änderungsantrag

Die Verwaltung schlug ein Erbbaurechtmodell vor, bei dem das Gebäude im Besitz der Stadt bleibt, aber langfristig an einen Investor überlassen wird. Geplant waren Flächen für Jugend-Subkultur, Sozialarbeit und Veranstaltungen, darunter ein Jugendcafé und das Fanprojekt.

Ein gemeinsamer Änderungsantrag von CDU, Grünen, FDP und der Fraktion ging weiter: Er forderte, dass die Kinder- und Jugendbetreuung verpflichtend Teil des Konzepts wird und dass eine eingetragene Genossenschaft bei der Vergabe des Erbbaurechts bevorzugt berücksichtigt wird.

Debatte: Zwischen Hort, Kultur und Investoren

In der Debatte prallten die Positionen aufeinander:

Befürworter des Änderungsantrags sprachen von einem klaren Bedarf: „Der Hort Trier-Nord betreut aktuell 45 Kinder, 16 stehen auf der Warteliste“, hieß es aus Reihen der Grünen. Das Exhaus könne als sicherer Ort für Kinder und Jugendliche dienen, verknüpft mit Kultur- und Sozialarbeit.

Die Linke unterstützte den Änderungsantrag, mahnte jedoch an, auch über den Südflügel hinaus Flächen für Jugendkultur vorzusehen: „Das bundesweit bekannte und fast 50 Jahre bewährte Modell des Exhauses muss zumindest teilweise wieder entstehen.“

Die SPD zeigte sich skeptisch: Der Änderungsantrag könne die Planung verzögern und Investoren abschrecken. „Wir riskieren, dass niemand mehr ins Exhaus investieren will.“

Die Demokraten (ehemals AfD) sprachen von einem „vernünftigen Kompromiss“ in der ursprünglichen Verwaltungsvorlage. Eine Ausweitung um Hortflächen würde die Wirtschaftlichkeit gefährden.

Auch aus der Verwaltung kam Skepsis: Bürgermeisterin Elvira Garbes betonte, dass der Hortbedarf grundsätzlich gesichert werden solle, stellte aber die Standortfrage: „Ob er unbedingt im Exhaus bleiben muss, ist offen.“

Abstimmung & Bedeutung des Beschlusses

Der Änderungsantrag (Hort + Genossenschaft) wurde mit 37 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen.

Anschließend wurde die ergänzte Verwaltungsvorlage mit 54 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

Der Beschluss gilt als historischer Schritt: Er bringt nach Jahren des Stillstands eine klare Zukunftsperspektive – mit einer Kombination aus sozialer Infrastruktur, Jugendkultur und einem neuen Trägermodell.

Die Suche nach einem passenden Erbbaurechtsnehmer, möglichst in Form einer Genossenschaft, wird nun die nächsten Monate bestimmen. Parallel müssen Planungen für den Hort konkretisiert und die Finanzierung gesichert werden.

Die Entscheidung sendet dennoch ein klares Signal: Trier will das Exhaus als Ort der Jugend, Kultur und sozialen Teilhabe zurückgewinnen und ihn mit neuen Angeboten verbinden.