Trier richtet hauptamtliche Queerbeauftragten-Stelle ein – kontroverse Debatte im Stadtrat

Trier. Der Stadtrat Trier hat nach intensiver Diskussion die Einrichtung einer hauptamtlichen Queerbeauftragten- oder Queerbeauftragten-Stelle in der Stadtverwaltung beschlossen. Der gemeinsame Antrag von CDU, Grünen und FDP fand eine deutliche Mehrheit. Ergänzende Vorschläge von SPD und Linken scheiterten.

Hintergrund und Befürworter

Die Antragsteller betonten, dass queere Menschen in Trier nach wie vor Diskriminierung und Ausgrenzung erleben. Eine eigene Stelle in der Verwaltung solle dafür sorgen, dass queere Perspektiven systematisch in politische Entscheidungen einfließen – von Formularen bis hin zu Bauprojekten.

Die Befürworter sehen die Stelle nicht als „Luxus“, sondern als vergleichbare Institution zur Frauen- oder Behindertenbeauftragten. Sie soll zudem den Austausch mit Vereinen wie dem Schmit-z e.V. stärken und die Sichtbarkeit von Vielfalt in der Stadt fördern. Zur Finanzierung hieß es, man wolle ungenutzte Stellenanteile im Haushalt nutzen, sodass keine zusätzlichen Belastungen entstünden.

Kritik und Gegenargumente

Kritische Stimmen aus den Reihen der Demokraten (ehemals AfD) und der Freien Wähler sprachen von einer Bevorzugung einzelner Gruppen. Gleichbehandlung sei bereits gesetzlich verankert, hieß es. Zudem verwiesen sie auf die angespannte Haushaltslage der Stadt mit einem Defizit von rund 40 Millionen Euro.

Die Schaffung einer zusätzlichen hauptamtlichen Stelle sei daher finanzpolitisch fragwürdig. Andere Gruppen wie Alleinerziehende oder chronisch Kranke hätten ebenfalls spezifische Herausforderungen, jedoch keine eigenen Beauftragten. Als Alternative wurde etwa eine Ausweitung der Zuschüsse an Vereine vorgeschlagen.

Abstimmung und Verfahren

In der Abstimmung wurde der Ergänzungsantrag der SPD (u. a. mit erweiterten Aufgaben) ebenso wie ein Antrag der Linken abgelehnt. Der Grundantrag von CDU, Grünen und FDP erhielt dagegen breite Zustimmung.

Für Diskussion sorgte auch die Reihenfolge der Abstimmungen. Laut Geschäftsordnung hätten weitergehende Änderungsanträge zuerst behandelt werden müssen. Die Verwaltung räumte hier Beratungsfehler ein, stellte jedoch klar, dass die bisherigen Entscheidungen nicht rechtswidrig seien.

Ausblick

Mit der Entscheidung will die Stadt Trier ein Signal für Vielfalt und Inklusion setzen. Wie die konkrete Umsetzung aussieht – Aufgabenprofil, Budget und Anbindung innerhalb der Verwaltung – wird im Zuge der Haushaltsberatungen entschieden. Klar ist: Die Stelle soll künftig dauerhaft Teil der Stadtverwaltung sein und queere Anliegen institutionell vertreten.