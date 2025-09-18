Saarland: 77-Jähriger auf Parkbank erstochen – Ein Jahr später laufen Ermittlungen weiter

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN. Am heutigen Tag jährt sich das im vergangenen Jahr am 18.9.2024 auf dem Gelände des Schillerparks in Völklingen verübte Tötungsdelikt zum Nachteil eines 77-jährigen Mannes. Die seinerzeit eingerichtete Mordkommission führt die Ermittlungen unvermindert fort und bittet erneut um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft Saarbrücken weiterhin für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen attackierte eine bislang unbekannte männliche Person ohne ersichtlichen Grund den 77 Jahre alten Mann aus Schleswig-Holstein mit einem scharfen Gegenstand. Das Opfer, das im Schillerpark auf einer Parkbank am Ehrendenkmal saß, erlag später den Stich- und Schnittverletzungen im Krankenhaus (lokalo.de berichtete).

Die Mordkommission sucht in diesem Zusammenhang weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Insbesondere als Zeugen von Interesse könnten ein Pärchen mit einem großen und einem kleinen Hund und eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer sein, die ungefähr im Tatzeitraum den Tatort passierten. Sie werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminaldauerdienst aufzunehmen.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden auf Wunsch auch vertraulich unter der Rufnummer 0681/962-2133 oder auch per E-Mail ([email protected]) durch den Kriminaldauerdienst entgegengenommen. Für die Übermittlung von Hinweisen kann auch die Onlinewache (www.onlinewache.saarland.de) genutzt werden. (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)