Luxemburg: 20 Ruhestörungen und Suff-Fahrt in Schlangenlinien ohne Führerschein

LUXEMBURG. Im Laufe des Wochenendes wurden der Police Grand-Ducale auch über 20 Ruhestörungen gemeldet. In den meisten Fällen konnte die Angelegenheit vor Ort geklärt werden oder es konnte beim Eintreffen der Beamten kein Lärm mehr festgestellt werden.

Am gestrigen Samstag wurde der Polizei kurz vor 21.00 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien von Marnach in Richtung Hosingen fuhr, wobei der Fahrer mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Bei der Kontrolle des Fahrers fiel der Alkoholtest positiv aus. Er war auch nicht mehr im Besitz seines Führerscheins. Das Auto wurde beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)