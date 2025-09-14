RLP: Polizei und Feuerwehr retten Kinder von Hausdach – unbeobachtet auf Dach geklettert

Zwei Kinder klettern auf ein Dach eines Mehrfamilienhauses - über ein Dachfenster gelangen sie wohlbehalten wieder ins Innere.

Foto: pixabay/Symbolbild

KIRN. Polizei und Feuerwehr haben zwei Kinder von einem Hausdach in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) gerettet. Sie waren unbeobachtet durch ein Dachfenster auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geklettert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Spaziergänger hätten die Kinder in der Höhe gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Mutter sei zu Hause gewesen, der Vater kam von der Arbeit und traf gleichzeitig mit der Polizei vor Ort ein. Die Kinder wurden wohlbehalten über ein Dachfenster wieder ins Haus gebracht. (Quelle: dpa)

