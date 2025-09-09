++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel fällt leicht ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Mittwoch, 10.09.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 10.09.25, 00.00 Uhr:

Nach Preissteigerungen bei Diesel und Super 98 am Wochenende, geht es für den Diesel-Sprit ab Mitternacht wieder leicht im Preis runter.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 1,7 Cent günstiger, und kostet am Mittwoch dann 1,424Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Mittwoch dann weiter 1,478 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,581 Euro kostet.

