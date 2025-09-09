Trier: Baumaßnahme Wasserweg und Metternichstraße verzögert sich

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, verzögert sich aufgrund des Starkregens am Dienstag, 9. September, die Fertigstellung der Baumaßnahme im Wasserweg und der Metternichstraße, vorbehaltlich der Wetterlage in den kommenden Tagen, bis voraussichtlich zum 18. September 2025.

„Durch den starken Regen und die nasse Oberfläche konnten die Asphaltarbeiten leider nicht wie geplant durchgeführt werden“, erklärt Christian Rauen, Bereichsleiter für Anlagen und Netze der Stadtwerke Trier. „Uns ist bewusst, dass dadurch eine erneute Verzögerung entsteht, die Qualität und Sicherheit der Infrastruktur hat für uns jedoch höchste Priorität.“ Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.