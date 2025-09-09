Trier: Feuerwache an der Südallee wächst

0
Die Großbaustelle an der Südallee verändert sich täglich. Foto: Trierer Rathaus Zeitung

TRIER – Rund 60 Arbeitskräfte sind Tag für Tag auf der Großbaustelle für die neue Feuerwache an der Südallee im Einsatz und sorgen dafür, dass der Zeitplan seit dem Spatenstich im Juni 2024 eingehalten wird.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom Dienstag.

Zuletzt wurden Stahlträger von 14 Metern Länge angeliefert, die für die Hallenkonstruktion der Fahrzeughalle verwendet werden. Bislang verbauten die Arbeiter über 11.000 Kubikmeter Beton und 2500 Tonnen Stahl. Die neue Hauptfeuerwache entsteht am früheren Standort des Polizeipräsidiums an den Kaiserthermen. Sie ersetzt die fast 70 Jahre alte Feuerwache am Barbaraufer. Die Baukosten belaufen sich auf knapp 129 Millionen Euro plus 16 Millionen Euro für die Leitstellentechnik. Der Einzug ist für November 2027 geplant.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung, Ausg. v. 09.09.2025)

Vorheriger ArtikelTrier: Baumaßnahme Wasserweg und Metternichstraße verzögert sich
Nächster ArtikelEifel: Linienbus auf Abfahrt der A61 lichterloh in Flammen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.