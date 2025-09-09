Trier: Feuerwache an der Südallee wächst

TRIER – Rund 60 Arbeitskräfte sind Tag für Tag auf der Großbaustelle für die neue Feuerwache an der Südallee im Einsatz und sorgen dafür, dass der Zeitplan seit dem Spatenstich im Juni 2024 eingehalten wird.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom Dienstag.

Zuletzt wurden Stahlträger von 14 Metern Länge angeliefert, die für die Hallenkonstruktion der Fahrzeughalle verwendet werden. Bislang verbauten die Arbeiter über 11.000 Kubikmeter Beton und 2500 Tonnen Stahl. Die neue Hauptfeuerwache entsteht am früheren Standort des Polizeipräsidiums an den Kaiserthermen. Sie ersetzt die fast 70 Jahre alte Feuerwache am Barbaraufer. Die Baukosten belaufen sich auf knapp 129 Millionen Euro plus 16 Millionen Euro für die Leitstellentechnik. Der Einzug ist für November 2027 geplant.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung, Ausg. v. 09.09.2025)