Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz warnen vor heftigem Regen und Gewittern, die in der Nacht zu Dienstag (9. September 2025) auch Trier und die Region treffen können.
Laut DWD sind zwischen 2 Uhr und 9 Uhr morgens 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, örtlich – besonders bei Gewittern – sogar mehr. Dies könne zu Überflutungen, vollgelaufenen Kellern und lokalem Hochwasser führen.
Die Warnlage sei weiterhin unsicher, da Zeitpunkt und exakte Gebiete nicht genau vorhergesagt werden können. (Quelle: lokalo.de)
KATWARN meldet Hochwassergefahr an Ruwer und Leuk
Am Montagabend verschickte die Warn-App KATWARN eine amtliche Hochwasservorwarnung für das Ruwer- und Leuk-Einzugsgebiet. Demnach könne es an kleineren und mittleren Flüssen sowie deren Zuflüssen nach aktuellen Modellrechnungen zu Hochwasser kommen.
Die Hochwasserzentrale verweist auf ihren Hochwasserbericht unter hochwasser.rlp.de.
Was jetzt wichtig ist
Die Behörden raten dazu, die Wetter- und Wasserstandsentwicklung engmaschig zu beobachten. Besonders gefährdet sind:
-
Keller und Tiefgaragen in Hang- und Flusslagen
-
Straßenunterführungen und tiefergelegene Abschnitte
-
Bäche und kleinere Flüsse, die bei Starkregen schnell anschwellen
Ausblick
Die Wetter- und Hochwasserlage bleibt angespannt. Sollte der DWD für Trier und die Region eine konkrete Unwetterwarnung ausgeben, wollen die Stadt und die zuständigen Behörden erneut informieren.
