Sanierungsstau in Rheinland-Pfalz: Fast jede dritte Brücke marode – 410 Millionen Euro nötig!

MAINZ. Die Brücken in Rheinland-Pfalz stehen unter Druck: Für die Sanierung und Reparatur maroder Bauwerke sind nach Angaben des Verkehrsministeriums rund 410 Millionen Euro erforderlich. Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) nannte die Zahl in Mainz als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion.

5.800 Brücken im Blick des LBM

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist für etwa 5.800 Brücken an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen verantwortlich. Um die Sicherheit der Bauwerke zu gewährleisten, wird jede Brücke mindestens alle drei Jahre überprüft. Dabei wechseln sich Hauptprüfungen mit moderner Technik und einfachere Sichtkontrollen ab.

Zustandsnoten von „sehr gut“ bis „ungenügend“

Im Rahmen dieser Prüfungen erhalten die Brücken Zustandsnoten von 1,0 (sehr gut) bis 4,0 (ungenügend). Besonders kritische Bauwerke fallen so frühzeitig auf und können priorisiert saniert werden. Doch die Liste der dringend sanierungsbedürftigen Brücken wächst – und damit auch der Finanzbedarf. Mehr News aus Rheinland-Pfalz

Kritik: „Reaktive Erhaltungsstrategie“

Der AfD-Verkehrsexperte Eugen Ziegler warnte vor einem „erheblichen Sanierungsstau“. Die bisherige Strategie, Brücken erst bei akuten Problemen zu sanieren, sei nicht zukunftsfähig. Er forderte eine vorausschauendere Planung und mehr Investitionen in den Straßenbau.