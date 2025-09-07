Nachbarschaftsstreit in Rheinland-Pfalz: Gewalt am Gartenzaun nimmt zu – Zwei Tote

MAINZ. Lärm, Mülltonnen oder wuchernde Hecken – scheinbar banale Dinge können Nachbarschaften zur Zerreißprobe machen. In Rheinland-Pfalz hat die Zahl der Nachbarschaftsstreitigkeiten mit strafrechtlicher Relevanz deutlich zugenommen, wie der SWR berichtet. Allein im Jahr 2024 registrierte die Polizei 4.244 Straftaten, rund 400 mehr als noch 2022.

Tausende Opfer – zwei Menschen sterben

Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) wurden im vergangenen Jahr 4.821 Menschen Opfer solcher Auseinandersetzungen. Besonders erschreckend: Zwei Menschen kamen ums Leben, 31 wurden schwer und 1.716 leicht verletzt. In fast 2.000 Fällen ermittelte die Polizei wegen Körperverletzung, in rund 1.500 Fällen wegen Bedrohung.

Beispiel aus Otterbach: Streit um Müll eskaliert

Wie gefährlich Nachbarschaftskonflikte werden können, zeigt ein Fall aus Otterbach: Dort eskalierte im August 2024 ein Streit mutmaßlich wegen einer stinkenden Mülltonne. Ein Mann soll seinen Nachbarn nach einer Grillparty mit einem Baseballschläger attackiert haben.

Was tun, wenn der Nachbar nervt?

Psychologen und Rechtsexperten betonen: Frühzeitig miteinander reden ist der Schlüssel. Konflikte sollten ruhig angesprochen werden, bevor sie eskalieren. Psychologe Rolf Schmiel rät, die Perspektive der Gegenseite einzunehmen und Verständnis zu zeigen.

Rechtliche Grundlagen: Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz

Auch juristisch gibt es klare Vorgaben: In der Broschüre Nachbarrecht des Justizministeriums Rheinland-Pfalz sind wichtige Punkte festgehalten. Dazu zählen Regeln für Hecken, Bäume oder Lärm. Bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt, ist in vielen Fällen ein Schlichtungsversuch vorgeschrieben. Ziel ist es, eine einvernehmliche Lösung zu finden.