Hunsrück: Massive Rauchentwicklung – Großeinsatz bei Schwelbrand in Gastro-Gebäude

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa / Symbolbild

KIRCHBERG/HUNSRÜCK. Am 6.9.2025, gegen 0.25 Uhr, kam es in Kirchberg/Hunsrück zu einem Schwelbrand mit massiver Rauchentwicklung in einem mehrstöckigen Gastronomiegebäude, welches sich in der eng bebauten Innenstadt befindet. Mehrere Anwohner stellten zunächst ein brandtypisches „Knistern“ fest und verständigten daraufhin die Rettungsleitstelle.

Durch das schnelle Eingreifen der entsendeten Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Kirchberg konnte der Ausbruch eines Feuers und somit ein Übergriff auf die unmittelbaren Nachbargebäude verhindert werden. Im Inneren des Brandobjekts mussten die Decken großflächig geöffnet werden. Zeitweise waren bis zu 70 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 100.000 – 150.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

