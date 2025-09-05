++ Update Unfall B53: Schwerstverletzte schweben in Lebensgefahr ++

BRIEDEL – Bei einem Frontalzusammenstoß eines Wohnmobils mit einem Auto auf der Bundesstraße 53 im Landkreis Cochem-Zell sind alle fünf Insassen verletzt worden. Unter ihnen seien auch Schwerstverletzte, bei denen Lebensgefahr bestehe, teilte die Polizei mit.

Im Auto saßen drei Menschen, im Wohnmobil zwei. Laut Polizeiinspektion Zell “ ist ein Ableben von den Verletzten momentan nicht auszuschließen.“

Eine 37-jährige Autofahrerin sei am Nachmittag bei Briedel in den Gegenverkehr geraten, dort sei ihr Wagen frontal mit dem Wohnmobil zusammengeprallt. Die Autofahrerin und zwei Familienangehörige wurden ebenso verletzt wie das Ehepaar im Wohnmobil. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Es waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die B53 war mehrere Stunden voll gesperrt. Warum die Autofahrerin von ihrer Fahrbahn abkam, war noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wie es hieß.