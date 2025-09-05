Deutscher Jugendfeuerwehrtag in Andernach am Wochenende – 27 Gruppen treten an

Sie treffen sich zum Feiern, aber auch zum Wettbewerb: Der Jugendfeuerwehrtag findet dieses Jahr in Rheinland-Pfalz statt. Wie viele Kinder und Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr?

ANDERNACH. Mehr als 400 Jugendliche werden am Wochenende zum Wettbewerb beim Deutschen Jugendfeuerwehrtag in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) erwartet. Jedes Bundesland habe zwei Gruppen melden können, insgesamt seien es 27, wie die Deutsche Jugendfeuerwehr mitteilte.

Am Freitag beginnt das Wochenende mit einer Eröffnungsveranstaltung. Vorher schon marschieren die Jugendlichen durch Andernach, hieß es. Am Samstagabend stehe ein Kreativwettbewerb an und am Sonntag der Höhepunkt: die Deutsche Meisterschaft. Bei dem zweiteiligen Wettbewerb gibt es einen feuerwehrtechnischen Teil und einen Staffellauf.

Deutschlandweit waren 2024 rund 372.300 Kinder und Jugendliche Mitglied in der Deutschen Jugendfeuerwehr. In Rheinland-Pfalz waren es rund 13.500, davon rund 3.700 Mädchen und Frauen. (Quelle: dpa)