RLP: Bei Nässe in Gebüsch gelandet – PKW gerät auf Autobahn ins Schleudern

BISCHHEIM. Zu schnell auf regennasser Fahrbahn war ein 24-Jähriger mit seinem PKW am 4.9.2025 gegen 19.55 Uhr. Er kam in Fahrtrichtung Kaiserslautern auf der A63 in Höhe Bischheim bei Nässe ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort prallte er gegen einen Leitpfosten und in ein Gebüsch. Letztendlich kam der 24-Jährige mit seinem Auto auf dem Standstreifen zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am KFZ schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)