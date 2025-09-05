++ Region: Weiter unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern ++

Am Abend schwächt sich die Gewitterneigung ab und die Wolken lockern auf. Die Temperaturen sind angenehm.

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst sagt Schauer und ab dem Mittag einzelne Gewitter vorher.

Am Abend schwächt sich die Gewitterneigung ab und die Wolken lockern auf. Die Luft erwärmt sich auf 19 bis 22 Grad, im Bergland wird es um die 18 Grad warm. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt, teils klar und niederschlagsfrei. Gebietsweise kann sich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 und 7 Grad, in Tal- und Muldenlagen bis 5 Grad. (Quelle: dpa)