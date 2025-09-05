++ Region: Weiter unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern ++

Am Abend schwächt sich die Gewitterneigung ab und die Wolken lockern auf. Die Temperaturen sind angenehm.

0
Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst sagt Schauer und ab dem Mittag einzelne Gewitter vorher.

Am Abend schwächt sich die Gewitterneigung ab und die Wolken lockern auf. Die Luft erwärmt sich auf 19 bis 22 Grad, im Bergland wird es um die 18 Grad warm. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt, teils klar und niederschlagsfrei. Gebietsweise kann sich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 und 7 Grad, in Tal- und Muldenlagen bis 5 Grad. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelRheinland-Pfalz: Weinbau in tiefer Krise – fast jeder dritte Betrieb vor dem Aus
Nächster ArtikelDeutscher Jugendfeuerwehrtag in Andernach am Wochenende – 27 Gruppen treten an

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.