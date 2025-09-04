RLP: 250-Kilo-Fliegerbombe soll entschärft werden – Anwohner werden evakuiert

Eine 250-Kilogramm-Bombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Für die Entschärfung sind Evakuierungen und Einschränkungen im Nahverkehr angekündigt.

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in Bad Neuenahr-Ahrweiler müssen einige Anwohnerinnen und Anwohner heute (bis 12 Uhr) ihre Häuser verlassen. Im Evakuierungsradius von 300 Metern um den Fundort liegen auch eine Klinik und ein Campingplatz.

Alle Menschen müssen den Bereich bis 12 Uhr verlassen haben, teilte die Stadt mit. Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat der Kampfmittelräumdienst in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr bislang sechs Bomben mit mehr als 50 Kilogramm geborgen und entschärft. Mit der amerikanischen Fliegerbombe in Bad Neuenahr-Ahrweiler steigt diese Zahl auf sieben.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde am Dienstag bei Bauarbeiten von einer Firma gefunden. Die Entschärfung soll am Fundort zwischen 14.30 und 16 Uhr stattfinden. In der Sporthalle einer Grundschule werde eine Betreuungsstelle für Anwohnerinnen und Anwohner eingerichtet, teilte die Stadt mit. Busse fahren während der entsprechenden Zeit nicht durch den Bereich. Nach der Entschärfung soll mit einer Sirene Entwarnung gegeben werden. (Quelle: dpa)