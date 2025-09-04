Saarland: Kradfahrerin gegen Windschutzscheibe und über PKW geschleudert – schwerverletzt

SAARBRÜCKEN-DUDWEILER. Am 3.9.2025, gegen 17.42 Uhr, wurden Polizei und

Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall im Einnmündungsbereich Beethovenstraße /

Im Birkenfeld in Saarbrücken-Dudweiler alarmiert. Ein 76-jähriger Mann aus

dem Regionalverband Saarbrücken befuhr dort zuvor mit seinem PKW die

Beethovenstraße in Fahrtrichtung Saarbrücken-Scheidt.

Im Einmündungsbereich zur Straße Im Birkenfeld kam es im Abbiegevorgang zu einer frontalen Kollision mit der bevorrechtigten, 28-jährigen Kraftradfahrerin aus Saarbrücken-Dudweiler, welche in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Zweiradfahrerin wurde infolge des Zusammenpralls gegen die Windschutzscheibe und danach über den PKW geschleudert, wonach sie auf der Fahrbahn aufschlug. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Klinikum eingeliefert.

Vonseiten der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachter mit der Ursachenermittlung betraut. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Beethovenstraße teilweise gesperrt werden. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden durch die Polizei für das weitere Verfahren sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)