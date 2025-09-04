RLP: Auto auf Kreisstraße in zwei Teile gerissen – Mann lebensbedrohlich verletzt

BRAUBACH. Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen ca. 21.50 Uhr auf der K70 zwischen Braubach und Hinterwald zu einem Zusammenstoß zwischen einem aus Richtung Braubach kommenden BMW und einem aus Richtung Nastätten kommenden Mercedes.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes schwer beschädigt. Der BMW wurde in zwei Teile gerissen und geriet teilweise in Brand. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des BMW kamen mit schweren, teils lebensbedrohlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser.

Die Kreisstraße zwischen Braubach und Hinterwald sollte bis zum Morgen gesperrt bleiben. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen (Telefon: 02621-913-0). (Quellen: Polizeidirektion Koblenz, dpa)