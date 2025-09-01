Spektakel am Nachthimmel: Wann der Blutmond im September 2025 zu sehen ist

TRIER. Am 7./8. September 2025 erwartet uns ein himmlisches Schauspiel: eine totale Mondfinsternis, bei der sich der Vollmond tiefrot verfärbt – im Volksmund Blutmond genannt. Besonders spannend: In Trier, Luxemburg und der Eifel steigt der Mond schon teilweise oder vollständig verfinstert am Horizont auf.

Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Wenn die Erde exakt zwischen Sonne und Mond steht, taucht unser Planet den Mond in seinen Kernschatten. Dabei wird das Sonnenlicht in der Atmosphäre gestreut – blaues Licht wird herausgefiltert, rotes Licht erreicht den Mond. So entsteht der mystische kupferrote Blutmond.

Exakte Zeiten für Trier, Luxemburg & Eifel

Trier (Rheinland-Pfalz)

Mondaufgang: ~20:01 Uhr MESZ (Mond bereits verfinstert)

Maximale Verfinsterung: 20:11 Uhr MESZ (sehr niedrig am Osthorizont)

Ende der Totalität: 20:52 Uhr MESZ

Ende partielle Phase: 21:56 Uhr MESZ

Ende Halbschatten: 22:55 Uhr MESZ

Luxemburg-Stadt

Maximale Verfinsterung: 20:11 Uhr MESZ

Ende der Totalität: 20:52 Uhr MESZ

Ende partielle Phase: 21:56 Uhr MESZ

Ende Halbschatten: 22:55 Uhr MESZ

👉 In der gesamten Eifel weichen die Zeiten nur wenige Minuten ab. Entscheidend: freie Sicht Richtung Ost/Ostsüdost – der Mond steht zu Beginn sehr tief.

Beste Beobachtungsorte in der Region

Trier & Umgebung: Petrisberg, Markusberg, Höhenzüge rund um Olewig oder Tarforst.

Luxemburg: Kirchberg-Plateau, offene Felder im Umland, Moselhanglagen.

Eifel: Ferschweiler Plateau, Nürburgring-Höhen, „Eifel-Blicke“-Aussichtspunkte.

Tipp: Suche dir offene Landschaften ohne Lichtverschmutzung und mit freier Sicht nach Osten.

Wetter & Sichtbedingungen

Im September sind klare Abende nicht garantiert. Wer den Blutmond sehen will, sollte den Himmel ab 19:45 Uhr im Auge behalten. Schon kurze Wolkenlücken können reichen, da der Mond relativ groß und auffällig wirkt.

Fototipps für den Blutmond

Stativ verwenden – der Mond ist dunkel, lange Belichtungen sind nötig.

ISO 200–800 einstellen, Belichtungszeit zwischen 1/30 und 1 Sekunde testen.

Smartphones: Nachtmodus nutzen, besser mit Stativ oder fester Auflage.

Motivwahl: Integriere Bäume, Burgen oder Skylines in den Vordergrund – so entstehen stimmungsvolle Bilder.

Der nächste Blutmond

Wer das Ereignis verpasst, muss warten: Die nächste totale Mondfinsternis ist bei uns erst am 31. Dezember 2028 wieder sichtbar.

FAQ zum Blutmond

Wann ist der Blutmond in Trier zu sehen?

Am 7. September 2025, Mondaufgang gegen 20:01 Uhr, Maximum um 20:11 Uhr sehr niedrig am Osthorizont.

Brauche ich eine Schutzbrille?

Nein, Mondfinsternisse sind ungefährlich fürs Auge.

Warum ist der Mond rot?

Durch die Streuung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre erreicht nur rotes Licht den Mond – er erscheint kupferfarben.

Fazit

Der Blutmond im September 2025 wird zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Himmelsgucker in Trier, Luxemburg und der Eifel. Wer sich einen Platz mit freier Sicht nach Osten sucht und Geduld mitbringt, kann die faszinierende Färbung des Mondes live miterleben – ein wahres Spektakel am Nachthimmel.

Quellen: NASA Eclipse Web Site – Übersicht Mondfinsternisse, Institut für Astro- und Teilchenphysik, Universität Innsbruck – Erklärung Blutmond; Volkssternwarte Bonn / Planetarium Hamburg – Beobachtungstipps Mitteleuropa, Deutscher Wetterdienst (DWD) – Klimastatistik Trier: