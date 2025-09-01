Luxemburg: Suff-Fahrt in Schlangenlinien, Überfall mit Gewalt, Einbrüche

LUXEMBURG. Für das zurückliegende Wochenende und den heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen gewaltsamen Überfall sowie mehrere Einbrüche.

Am Abend des 31.8.2025 wurde ein Fahrzeug in Moersdorf gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 1.9.2025 in ein Lokal in der Rue de Rollingergrund in Luxembourg-Rollingergrund, bei dem ersten Informationen nach sich Täter Zugang zum Inneren verschafften und Bargeld entwendeten. Eine Fahndung verlief negativ.

In den frühen Morgenstunden des 1.9.2025 wurde ein Einbruch in ein Geschäft in Bridel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften, die Räumlichkeiten durchwühlten und eine Kasse entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am 30.8.2025 führte die Polizei zwischen 8.15 und 11.15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der A13 in Richtung Esch/Alzette in Höhe des Tunnels Ehlerange durch. Dabei wurden insgesamt 15 gebührenpflichtige Verwarnungen (145 Euro und 2 Punkte ausgestellt), da die Fahrer mit mehr als 25 km/h über der zulässigen Maximalgeschwindigkeit von 90 km/h unterwegs waren.

Am 31.8.2025 wurde von 12.00 bis 13.00 Uhr eine weitere Geschwindigkeitskontrolle auf der A3 in Richtung Luxemburg vor dem Rond-Point Gluck durchgeführt. In zwei Fällen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle eingezogen, da Fahrer mit 127 km/h statt der erlaubten 70 km/h geblitzt wurden. Darüber hinaus wurden sieben gebührenpflichtige Verwarnungen (145 Euro und 2 Punkte ausgestellt), da die Fahrer die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 25 km/h überschritten hatten.

Gegen Mittag am 31.8.2025 wurde eine Schlägerei in der Rue Adolphe Fischer in Luxembourg-Stadt gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte das Opfer antreffen. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen Überfall gehandelt hatte, bei dem das Opfer von einem Mann angesprochen wurde und dann unter Anwendung von Gewalt u.a. sein Mobiltelefon entwendet bekam. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)