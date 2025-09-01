„Reisen für Alle“: Barrierefreie Komfort-Wege im Naturpark Südeifel entdecken

IRREL. Der Naturpark Südeifel ist der beste Beweis dafür, dass es auch in einem Mittelgebirge barrierefreie Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geben kann. Die folgenden Komfort-Wege im Naturpark Südeifel wurden nach den Qualitätskriterien von „Reisen für Alle“ zertifiziert.

Bei „Reisen für Alle“ handelt es sich um ein Kennzeichnungssystem für barrierefreie Tourismus-Angebote. Alle Komfort-Wege sowie die für Rollstuhlzuggeräte ausgewiesenen Wege sind auf www.naturpark-suedeifel.de zu finden.

Gelungene Architektur barrierefrei erleben

Aufgrund der Menge an renovierter Bausubstanz „Baukultur Eifel“ in Wolsfeld hat der Naturpark Südeifel gemeinsam mit der Ortsgemeinde Wolsfeld dort den Themenweg Baukultur EIFEL angelegt. Der Startpunkt des 500 Meter langen Wegs befindet sich in der Nähe des barrierefreien Parkplatzes bei der Hubertuskirche, das barrierefreie WC bei der Kirche kann mit einem Euroschlüssel geöffnet werden. Gefördert wurde der Weg über das grenzüberschreitende INTERREG-VA-Projekt „Barrierefreiheit ohne Grenzen“, die Förderquote beträgt 85 Prozent.

Wiesen und Felder soweit das Auge reicht

Der 1,1 Kilometer lange Rundweg in Ammeldingen bei Neuerburg startet im Kapellenweg 2. Von dort aus führt der Weg entlang an Häusern mit schönen Gärten, am Ortsausgang schließen sich weitläufige Wiesen und Felder an. Im Gemeindehaus gibt es ein teilweise barrierefreies WC das mit einem Euroschlüssel geöffnet werden kann. Vor dem Gemeindehaus befindet sich der barrierefreie Parkplatz. Gefördert wurde der Weg über das grenzüberschreitende INTERREG-VA-Projekt „Barrierefreiheit ohne Grenzen“, die Förderquote beträgt 85 Prozent.

Im Tal der Schmetterlinge

Startpunkt des 1,4 Kilometer langen Komfort-Wegs ist das beeindruckende „Tal der 1000 Schmetterlinge“ in der Nähe von Irrhausen. In dem Tal leben zahlreiche unterschiedliche Arten von seltenen Großschmetterlingen. Außerdem sind dort zahlreiche Wildkräuter zu finden, einige davon werden auf fünf Info-Tafeln vorgestellt. Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Wanderparkplatz.

Über den Naturpark Südeifel:

Der Naturpark Südeifel ist ein Schutzgebiet mit einer Fläche von 432 Quadratkilometern in der Eifel, das sich wegen seiner landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Er gehört zu den attraktivsten Landschaften Deutschlands, diese sind durch 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und 104 Naturparke geschützt. Natur ist dabei nicht nur Kulisse für touristische Aktivitäten, sondern Grundlage für einen großen Bereich des Tourismus. Denn diese als Nationale Naturlandschaften bezeichneten Schutzgebiete halten für touristische Gäste und Einheimische viele nachhaltige Möglichkeiten bereit, Natur zu erleben und sich in ihr zu erholen, ohne die Natur-Werte zu gefährden. (Quelle: Zweckverband Naturpark Südeifel ZV)