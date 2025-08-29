Dreister Pfand-Klau: Diebstahl von Leergut auf Wittlicher Minigolf-Anlage

WITTLICH – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21:30 Uhr und 9:30 Uhr, ereignete sich in Wittlich ein Diebstahl auf dem Gelände einer Minigolfanlage. Unbekannte Täter haben dort gelagerte Pfandflaschen und -dosen entwendet.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen die Täter mehrere Kästen und Müllsäcke mit Leergut. Der entstandene Sachschaden wird im unteren dreistelligen Bereich vermutet.

Die Polizeiinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Minigolfanlage beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06571 / 9260 zu melden.