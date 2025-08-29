Gefährliche Ausbremsmanöver auf der A60: Strafverfahren gegen zwei Fahrer eingeleitet

SPANGDAHLEM/BADEM/A60 – Die Polizeiinspektion Prüm hat nach einem Verkehrsunfall auf der A60 am Donnerstagnachmittag Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren gegen zwei Fahrer eingeleitet. Der Vorfall eskalierte in gefährlichen Auseinandersetzungen auf der Autobahn.

Hergang des Vorfalls und Ermittlungen

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wechselte gegen 16:00 Uhr der Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters unvermittelt die Spur, um einen Überholvorgang durchzuführen. Der nachfolgende Ford-Fahrer musste stark abbremsen, stieß mit dem Kopf an die Windschutzscheibe und erlitt leichte Verletzungen. In der Folge versuchte der Ford-Fahrer an den Anschlussstellen Spangdahlem und Badem, den Sprinter-Fahrer durch wiederholtes Ausbremsen zum Anhalten zu zwingen. Mindestens einmal führte dies zu einer Notbremsung und zum Stillstand beider Fahrzeuge auf der Fahrbahn.

Beide Fahrzeugführer konnten schließlich von Polizeibeamten gestoppt werden. Gegen beide wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Manöver gefährdet wurden, sich zu melden.