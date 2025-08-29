Frecher Diebstahl von Zierpalmen an Imbisswagen in Morbach

MORBACH – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen dem 28. und 29. August 2025, ereignete sich in Morbach ein Diebstahl auf dem Gelände eines Imbisswagens an der Hunsrückhöhenstraße.

Unbekannte Täter haben dort gelagerte Zierpalmen entwendet.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die beiden großen Palmen samt Pflanztöpfen gestohlen. Aufgrund ihrer Größe von rund einem Meter dürfte der Abtransport nur mit erheblichem Kraftaufwand oder Hilfsmitteln möglich gewesen sein.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06533/93740 oder per E-Mail zu melden.