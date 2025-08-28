Neue Beleuchtung für die Kita in Plein

PLEIN – In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Plein hat Westenergie die Beleuchtung in der Kita am Schladter Weg 3 modernisiert. Insgesamt sorgen jetzt 93 neue LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung.

Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten.

Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2 Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität im gesamten Gebäude.

„Mit der Umstellung auf LED-Technik leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz unserer Kita,“ so Ortsbürgermeister Bernd Rehm. „Die Maßnahme ist eine Investition in Nachhaltigkeit, die langfristig der Gemeinde und der Umwelt zugutekommt,“ betonte Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land Christian Stalter.

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte: „Als Westenergie ist es uns wichtig, Maßnahmen zu fördern, die den Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekommen. Die neue LED-Technik reduziert den Energieverbrauch und verbessert gleichzeitig die Lichtverhältnisse.“